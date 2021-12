Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Eine Kirche, eine Kneipe,

ein Schulhaus mit Außenklo

am Highway Nummer 19.

Die Leute halten ihre Stadt sauber

und sie nennen sie Nutbush,

Gemarkung Nutbush.

40 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung,

Motorräder verboten,

Freitags wird eingekauft,

Sonntags geht’s in die Kirche.

Wochentags raus auf die Felder,

am "Tag der Arbeit" gibt’s ein Picknick.

Samstags geht man in die Stadt

und dann am Sonntag wieder in die Kirche.

Es darf kein Whiskey verkauft werden –

Kaution ist nicht in diesem Fall.

Im Knast gibt’s nur Pökelfleisch und klebrigen Sirup.

Auch das ist Nutbush.

Dieses kleine alte verschlafene Städtchen in Tenneessee ist ein richtiges Kuhkaff –

Du musst schon gut aufpassen, was für einen Eindruck du hinterlässt

in diesem Nutbush,

Gemarkung Nutbush ...