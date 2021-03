Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Simona" um dieses Mädchen geht’s in dem Song

James Blunt sagt, dass es sich bei dem Mädchen um eine wirkliche Person handelt. Er hat sie anscheinend mal in einem Nachtclub auf Ibiza getroffen. Und warum der Song dann nicht Simona, sondern 1973 heißt, begründet er damit, dass 1973 ein großartiges Jahr für die Musik war; so viele fantastische Alben kamen damals raus. In die fantastische Musik reiht er sich mit 1973 ein. In Italien, der Schweiz und in Österreich erreichte "1973" Platz eins und belegte die Spitze der europäischen Singlecharts.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Simona, du wirst älter –

dein Lebensweg hat sich in deine Haut eingeätzt.

Simona, ich hätte es wissen sollen –

was einst so stark schien, ist vergangen und vorbei.

Ich habe dich jeden Samstagabend angerufen,

wir waren bis zum Morgengrauen unterwegs und haben "Here We Go Again" gesungen.

Und obwohl so viel Zeit vergangen ist: ich werde immer zusammen mit dir in der Disko sein,

wir haben wieder 1973 und singen: "Here We Go Again".

Simona, ich wünschte, ich wäre nüchtern.

Dann würde ich sehen, dass sich der Regen verzogen hat.

Simona, ich schätze, es ist vorbei.

Aber meine Erinnerung spielt unser Lied,

immer wieder denselben alten Song.

Ich werde dich immer wieder anrufen,

wir werden immer wieder "Here We Go Again" singen,

immer zusammen in die Disko gehen,

Anno 1973...