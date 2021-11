Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Paul McCartney kann ganz schön einschüchternd sein

Songwriter Albert Hammond war mittlerweile ein großer Star in den 70er Jahren. Er hatte Hits wie "It Never Rains In Soutrhern California" geschrieben und trotzdem die Selbstzweifel blieben. Als Hammond dann auch noch auf ein Paul McCartney Konzert ging war es vorbei. Hammond wollte mit der Musik aufhören. Er war so eingeschüchtert von McCartney guter Musik, dass er seiner Frau nach dem Konzert am Telefon sagte, er höre jetzt auf. Als er den Hörer auflegte, sang er "When I Need You".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wenn ich dich brauche, mache ich einfach die Augen zu und bin mit dir zusammen – und dann ist alles, was ich dir geben will, nur einen Herzschlag entfernt.

Wenn ich Liebe brauche, strecke ich einfach meine Hände aus und berühre sie – ich wusste gar nicht, dass es so viel Liebe gibt, die mich Tag und Nacht wärmt.

Zwischen uns liegen viele Meilen leerer Raum, ein Telefon kann dein Lächeln niemals ersetzen.

Aber du weißt, dass ich nicht ewig unterwegs bin – es ist zwar kalt da draußen, aber ich halte durch, und das solltest du auch tun.

Es ist nicht leicht, wenn dir die Straße die Richtung vorgibt.

Es ist schon eine schwere Last, die wir da tragen, Schatz.

Aber du weißt, dass ich nicht mein ganzes Leben lang unterwegs bin.

Wenn ich dich brauche, mache ich einfach die Augen zu, und du bist bei mir und wärmst mich bei Tag und bei Nacht.