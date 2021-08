Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Der Fluss Orinoco fließt durch Südamerika. Er ist etwa 2092 Kilometer lang und führt durch Tele von Venezuela, Kolumbien und Brasilien

Imago Foto: imago, Sven Simon

Mit dem Fluss Orinoco hat der Titel aber allerdings nichts zu tun. Der Titel des Songs bezieht sich auf die Orinoco Studios in London in dem das Album aufgenommen wurde. "Orinoco Flow" war Enyas erster Hit und ein voller Erfolg. Am Anfang zweifelten aber alle an dem Song, er wurde mehrfach überarbeitet und sollte auch erst nur als Albumtitel veröffentlicht werden. Am Schluss war es dann aber doch eine gute Entscheidung "Orinoco Flow" auch als Single Track rauszubringen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Lass mich mit der Strömung des Orinoco treiben,

lass mich am Strand von Tripolis anlanden.

Lass mich in der Brandung deiner Küste Schiffbruch erleiden,

lass mich weit jenseits des Gelben Meeres Land sehen.

Einfach davon segeln...

Vom afrikanischen Guinea-Bissau bis in die Südsee nach Palau - oder im mythischen Schatten von Avalon.

Von den Fidschi-Inseln über Tiree vor der schottischen Küste bis zu den Elfenbeininseln im sibirischen Eismeer.

Von Peru nach den Philippinen - spüre die Kraft Babylons.

Von Bali ins kolumbianische Santiago de Cali - und weiter über das Great Barrier Reef hinaus.

Ich tauche überall auf - und segle einfach weiter...

Von Norden nach Süden, von den Inneren Hebriden nach Khartum.

Aus dem "Meer der Wolken" auf dem Mond bis zur Mondinsel im Titicaca-See.

Trag mich auf den Wellen in ein unbekanntes Land.

Wir können mit der Strömung des Orinoco einfach davon segeln...

Wir können steuern, wohin wir wollen - schließlich steht mein Producer Rob Dickins am Ruder.

Wir können seufzend der Antarktis Lebewohl sagen.

Einfach davon segeln...