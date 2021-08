Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein Song der eigentlich mit einem Gedicht begann

"Weehl In my Mind". So heißt das Gedicht von Diane Valory, die Ehefrau von Journey -Bassist Ross Valory. Aus dem Gedicht wurde dann der Song "Wheel In The Sky". Der Gitarrist Neal Schon hat die Melodie auf dem Rücksitz eines Kombis mit seiner Akustikgitarre geschrieben, während die Band von Show zu Show gefahren ist.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich hoffe nur, sie hält noch ein bisschen durch.

An einem langen Sommertag habe ich ihr einen Brief geschrieben -

die Worte waren silbern, nicht lehmfarben,

obwohl ich auf dieser staubigen Straße unterwegs war.

Das Rad am Himmel dreht sich immer weiter.

Ich weiß nicht, wo ich morgen sein werde.

Ich hab versucht, nach Hause zu kommen - bevor es zu spät ist.

Ich halt's nicht mehr lange aus, hänge hier im Schneeregen fest.

Ich glaube nicht, dass ich es überhaupt je wieder nach Hause schaffe.

Die Morgensonne geht auf und küsst den neuen Tag ...

Und das Rad am Himmel dreht sich immer weiter.