Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Zwei Liebende die im Schatten der Berliner Mauer zusammenkommen

Imago Foto: imago, Mary Evans

Davon handelt "Heroes". Bowie singt die Begegnung aus der Sicht des Mannes. Er betont die Liebe des Paares, obwohl es offensichtlich auch Gegner dieser Liebesbeziehung gab. Davies Bowie singt von der Flüchtigkeit und den Gegenwartsbezug der Liebe. Was als Liebesgeschichte angefangen hat, endet in einer universalen Aussage über den Sieg der Gefühle.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich werde König sein und du Königin.

Und obwohl sie nichts vertreiben kann,

können wir sie besiegen - wenigstens für einen Tag.

Einen Tag lang können wir Helden sein.



Du könntest dich richtig fies benehmen,

und ich könnte die ganze Zeit über saufen -

macht nix, wir lieben uns nämlich, so ist es nun mal.

Obwohl es nichts gibt, was uns auf Dauer zusammenbringt,

könnten wir der Zeit einen Tag stehlen und dann für immer Helden sein - was meinst du?



Ich wünschte, du könntest schwimmen wie ein Delphin.

Obwohl uns nichts dauerhaft zusammenbringt,

können wir sie endgültig besiegen und wenigstens einen Tag lang Helden sein.

Ich weiß noch, wie wir an der Mauer standen und die Gewehre über uns hinweg feuerten.

Wir küssten uns, als könnte nichts passieren.



Schämen mussten sich die auf der anderen Seite der Mauer.

Wir sind völlig unbedeutend, und nichts und niemand wird uns helfen.

Vielleicht machen wir uns nur was vor - in diesem Fall gehst du besser.

Aber wir könnten uns in Sicherheit bringen - wenigstens für einen Tag…