Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Foto: Willi Kuper SWR Foto: Willi Kuper

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Das hier ist ein Ort, wo die Männer hingehen.

Von denen ist einer wie der andere.

Man schaut ihnen gar nicht ins Gesicht

und fragt auch nicht nach ihrem Namen.

Man nimmt sie nicht als Menschen wahr.

Eigentlich nimmt man sie überhaupt nicht wahr.

Man denkt an das Geld und starrt an die Wand.

Ich bin deine ganz persönliche Tänzerin.

Natürlich gegen Barzahlung.

Ich mache alles, was du willst,

und ich mach's zu jeder Musik.

Ich will eine Million Dollar verdienen,

in einem Haus am Meer leben,

mit Mann und Kindern, so richtig als Familie.

Egal ob D-Mark oder Dollar, American Express-Kreditkarte

wird auch akzeptiert Tina Turner verbindlichsten Dank!

Ich mach dir jetzt erst mal den Kragen auf.

Willst du, dass ich noch mal Shimmy tanze,

mit all dem Gewackel und so?

Ich bin deine ganz persönliche Tänzerin, ganz privat, ganz intim...