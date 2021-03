Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Ich war mir ziemlich sicher; er hatte keine Ahnung wer ich war. Ich war sehr nervös, weil ich auch neu in der Stadt war."

Das erzählt Songwriter Daniel Parker über sein erstes Treffen mit James Blunt. Eigentlich sollte Ammar Malik mit ihm den Song schreiben. Der war aber krank und so musste Parker einspringen. Er brachte ein paar Hooks mit für den Song "Heart to heart". Zwei Versionen zeigte er ihm, die eine war etwas düster. An dem Tag als die beiden sich trafen war es aber schon etwas düster und es hat geregnet. James wollte vielleicht auch deshalb dann nicht auch noch einen düsteren Song schreiben und entschied sich für die andere Version. Gute Entscheidung. Der Song wurde in ganz Europa zum Hit.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Manchmal weiß ich nicht mehr, wo ich überhaupt stehe,

wenn du mich mal wieder wie einen dummen Jungen aussehen lässt,

anstatt wie einen Mann.

Es gibt Zeiten, da kommt von dir nicht einmal ein müdes Lächeln,

und ich liege nachts wach, komme ins Grübeln.

Es ist schon in Ordnung,

für mich strahlst du auch an einem Regentag.

Deinen Heiligenschein finde ich immer,

und er bringt mich dorthin, wo du gerade zur Landung ansetzt.

Wenn du eine Hand brauchst, renne ich los.

Wir werden erst tot sein, bevor wir uns trennen.

Auge an Auge können wir sehen, die Herzen eins.

Manchmal ist mir zum Heulen zumute,

dir nicht,

du bist nur körperlich anwesend und ich weit weg.

Ich bin schon manchmal zur Türe rausgegangen mit dem Gefühl,

dich nie wieder zu sehen.