Platz 18 für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen

Mit "Is It Right" trat das Trio "Elaiza" am 10.Mai 2014 für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen an. Mit 39 Punkten landeten die deutschen Teilnehmer auf Platz 18. Beim 59.ESC haben 26 Nationen um den Sieg gekämpft. Gewonnen hat die Österreicherin Conchita Wurst mit ihrem Song "Rise Like A Phoenix".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ist es richtig…?

Er hält einen Stift in der Hand, ein leeres Blatt starrt ihn an.

Er könnte - als echter Kerl - einen Roman schreiben, und sein Leben wäre wieder in der Spur.

Vielleicht kommt ja auch ein Drama oder ein Gedicht heraus, er weiß es noch nicht.

In seinem Ohr tickt die Uhr, und die weihevolle Stille verschwindet.

Ist es richtig oder falsch?

Ich kann so nicht weitermachen, und du auch nicht.

Und egal, ob du ja oder nein sagst: du weißt nicht, wie und wohin du gehen sollst.

Ist es richtig…?

Sie dreht sich um und schaut ihn an, versucht, irgendetwas zu fühlen und schafft es nicht.

Aber es ist schwer, "tschüß" zu sagen - selbst, wenn du weißt, dass es das Richtige ist.

Wenn alles anders gekommen ist, als du es dir vorgestellt hast, und bloße Freundschaft dir einfach nicht genügt…

Wenn du dich danach sehnst, dich lebendig zu fühlen, und doch die Chance nutzt, auszusteigen.

Klar, es ist nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen und deine eigene Richtung zu finden.

Die Latte liegt verdammt hoch, aber du kannst dich nicht wegducken.

Ist es richtig…?