Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Bekannt durch Richard Linklaters Boyhood von 2014

"Hero" von Family Of The Year findet sich in ganz vielen Filmen und Serien wieder wie zum Beispiel dem deutschen Film von 2013 "Frau Ella" oder "The Next Generation". 2012 wurde "Hero" als zweite Single des Albums veröffentlicht. Geschrieben hat es Joe Keefe und von Wx Ltd und Family Of The Year produziert.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Bitte lasst mich!

Ich will nicht euer Held sein.

Ich will kein großes Tier sein.

Ich nehme lieber Lieschen Müller als Maßstab.

Eure ganze Inszenierung, eure Maskerade!

Ich will nicht in eurem Zug mit marschieren.

Jeder sollte sich bei Hinz und Kunz einreihen dürfen.

Solange ich nur einen Job habe, der genug abwirft, dass mein Mädel bei mir bleibt - vielleicht noch, dass es gelegentlich für neue Gitarrensaiten reicht - und ich meine Liebste am Wochenende mal ausführen kann…

Wir können über die eine oder andere Sache tuscheln, kleine Geheimnisse, die meinen ganz persönlichen Amerikanischen Traum betreffen.

Klar, mein Schatz legt schon Wert auf eine gewisse Sicherheit, aber ich bin nun mal nur ein Bursche wie jeder andere auch.

Deshalb lasst mich bitte!

Ich will nicht euer Held sein und auch nicht den großen Macker geben.

Ich will kein Häuptling sein - nur einfacher Indianer…