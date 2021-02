Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Hinter dem Song "Let me go" steckt eine tragische Geschichte, die alle Fans erschüttert

Imago Foto: imago, APress

Garry Ballow gab 2014 das Geheimnis hinter seinem Song "Let me go" aus dem Album "Since I saw you last" preis. Der Song ist einer seiner emotionalsten Songs. Der "Take-That-Star" verarbeitet hier einen Schicksalsschlag und die damit verbundenen Gefühle. Er singt über den Tod seines Vaters und über die Todgeburt seiner Tochter Poppy. Mit diesem Song will Barlow Poppy´s "Flamme", wie er es nennt am Leben halten und sie zelebrieren.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ein Raum voller Traurigkeit. Ein gebrochenes Herz.

Und ich allein bin schuld - an allem!

Da hilft keine Wissenschaft und auch kein Beten: das hier kann man nicht mehr heilen.

Geliebt werden, ohne selber zu lieben. Etwas haben, aber nicht zu behalten.

Es ist ein einsames Leben und ein verzweifelter Wunsch, geliebt und behalten zu werden.

Es wird eine Weile dauern, bis man sich daran gewöhnt hat, aber ich weiß, was richtig für dich ist.

Flieg in die Höhe und lass mich gehen! Der Himmel da oben wird deine Seele retten.

Und wenn du vorbeifliegst, wirst du verstehen: es dauert, bis man sich daran gewöhnt, aber ich weiß, was gut für dich ist - lass mich gehen…

Ein Kopf voller Wahnsinn, nirgends ein sicherer Ort, wenn Tränen gar nicht groß genug sein können und Liebe sich in Hass verwandelt.

Deshalb lass mich gehen - dein Leben wird schöner werden.

Finde die Liebe, die ich dir nie gegeben habe.

Ich weiß, dass du die ganze Nacht wach liegst und wartest - finde heraus, wohin du gehörst.

Flieg himmelhoch - und lass mich gehen…

"Jeder, der wirklich eine musikalische Karriere einschlagen möchte, opfert die BMX-Jahre seiner Kindheit, wie ich sie nenne: All die Zeiten, wenn deine Freunde draußen mit ihren Rädern unterwegs sind. Diese Jahre existieren für einen Musiker nicht, denn du bist in deinem Zimmer und lernst dein Instrument. Und Gary entsprach dieser Beschreibung auf den Punkt." Das sagte Eliot Kenney in der BBC-Dokumentation "When Corden met Barlow". Und das musste Barlow auch. Er genoss nämlich nie eine schulische oder gar universitäre musikalische Ausbildung.

Mit gerade mal 14 Jahren hat er dann angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Was er damals aber noch nicht wusste: dass sich der ein oder andere Song wie zum Beispiel "A Million Love Songs" oder "Let´s pray for Christmas" zu Take That Songs wurden. 1989 war es dann so weit sein Demo-tape für Martin Smith kam gut an und dann ging alles ziemlich schnell. Martin -Smith nahm ihn unter Vertrag und dann begann die große "Take That" Karriere. Für die Gruppe produzierte er fast im Alleingang alle Songs selbst. 1996 trennte sich die Band und Barlow widmete sich seiner lang ersehnten Solokarriere.