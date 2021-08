Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Eine materialistische und selbstsüchtige Frau

Imago Foto: imago, imagebroker

Von einer solchen Frau handelt der Song "Cold As Ice". In dem Song wird die Frau davor gewarnt, dass ihr Verhalten sie irgendwann mal heimsuchen wird. Mick Joes erzählt, dass er Unterbewusst immer die Dinge anzieht, die in der Vergangenheit passiert sind. Damit meint er auch die Erinnerungen an die ein oder andere zerbrochene Beziehung und den damit verbundenen Schmerz. Ob die materialistische und selbstsüchtige Frau vielleicht eine Ex- Freundin von Mick Jones ist? Man weiß es nicht.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Du bist eiskalt, bist bereit, unsere Liebe zu opfern.

Und dabei bist du absolut beratungsresistent

- aber ich bin mir sicher: eines Tages wirst du dafür bezahlen.

Ich kenne das ja, es passiert schließlich andauernd:

Du schließt die Tür und lässt deine alte Welt hinter dir.

Erst gräbst du nach Gold und dann schmeißt du ein ganzes Vermögen an Gefühlen einfach so weg

- aber eines Tages bezahlst du dafür!

Du bist eiskalt...