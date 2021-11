Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Welche "Angie" ist denn gemeint?

Immer wieder wurde vermutet es würde um Keith Richards Freundin Anita Pallenberg, Angela Bowie und Mick Jagger gehen, die eine Dreiecks-Beziehung führten. Mick Jagger sagt aber, dass an den Gerüchten nichts dran ist, er sagt, dass Keith Richards mit dem Titel "Angie" ankam und er habe nur den restlichen Text dazu geschrieben.

Foto: Willi Kuper SWR SWR1 - Foto: Willi Kuper

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Oh Angie, oh Angie,

wann verziehen sich diese Wolken?

Angie

Wo führt uns das nur hin?

Unsere Seele hat die Liebe verloren und pleite sind wir auch

Da kann man nicht grade behaupten, wir wären glücklich

Aber auch nicht, wir hätten es nicht versucht



Angie, du bist wunderbar

Trotzdem, wäre es nicht an der Zeit Abschied zu nehmen ?

Angie, ich liebe dich noch immer

Erinnere mich an die Nächte, die Tränen

An die Träume, die wir festhielten und die sich doch in Rauch aufgelöst haben



Ich möchte dir das ins Ohr flüstern

Angie, Angie,

wo führt das alles hin?

Oh Angie, hör auf zu weinen

Ich spüre noch deinen süßen Küsse

Deine traurigen Augen sind kaum auszuhalten

Trotzdem wäre die Zeit nicht reif uns zu trennen?



Ohne Liebe und völlig abgebrannt

Glücklich kann man das nicht nennen

Angie, ich liebe dich noch immer

Egal wo ich hin schaue, ich sehe deine Augen

Es gibt keine Frau, die es auch nur annähernd mit dir aufnehmen könnte

Also mach schon, hör auf zu weinen



Angie, Angie,

sieh es doch mal so: wir haben es durchlebt

Angie, Angie

Und keiner kann sagen, wir hätten es nicht wenigstens versucht.