Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein Song über Medikamentenmissbrauch

Eine hausfrau, Mutter und Ehefrau, die ohne Medikamente ihren Alltag nicht mehr übersteht. Davon singen die Rolling Stones in "Mother's Little Helper". Mick Jagger sagt, dass er sich von alltäglichen Dingen, die um ihn herum passieren inspirieren lässt. Mit diesem Song wollte Mick Jagger seinen Fans zeigen, dass nicht nur Popstars drogenabhängig werden können, sondern auch eine ganz normale Hausfrau, die mit ihrem Alltag überfordert ist.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Alt werden ist doch so ziemlich das Letzte.

Die Jugend von heute ist ganz anders,

das höre ich von jeder Mutter.

Mutter braucht etwas, um ihre Nerven zu beruhigen

und obwohl sie nicht wirklich krank ist

hat sie doch diese kleine gelbe Tablette.

Sie braucht den Schutz von Mutters kleinem Helfer-

nur so kann sie weitermachen und den Tag überstehen



Alles hat sich heutzutage verändert,

das höre ich von jeder Mutter

Den Ehemann zu bekochen ist für sie eine Zumutung,

sie kauft lieber einen Fertigkuchen

und lässt das Steak aus der Gefriertruhe anbrennen.

Sie braucht die Hilfe von Mutters kleinem Helfer.

Zwei davon schaden bestimmt nicht

und so übersteht sie auch diesen Tag



Doktor bitte,

ich brauch noch mehr von denen,

und kaum aus der Tür

schluckt sie davon gleich weitere vier.

Altwerden ist doch so ziemlich das Letzte



Die Männer heutzutage sind auch nicht mehr das was sie mal waren.

Das höre ich von jeder Mutter

Die verstehen überhaupt nicht, dass man auch mal die Nase voll hat

Eigentlich kann man es ihnen nicht recht machen,

du kannst dich nur betäuben.

Greif zu Mutters kleinen Helfern.

Vier davon helfen dir durch die Nacht,

helfen dir, deinen Schlamassel zu vergessen.



Das Leben heute ist viel zu hart.

Das bekomme ich von jeder Mutter zu hören.

Die Suche nach dem Glück weicht der Langeweile

und wenn du noch mehr von den Dingern nimmst,

dann hast du eine Überdosis.

Und dann brauchst du sie nicht mehr, Mutters kleine Helfer.

Sie haben dir geholfen bis zu deinem Todestag.