"Sultane waren wir absolut nicht, wir waren eher müde kleine Jungs in Pullovern"

Keine Sultane und auch kein Swing. Das Stück wird nämlich nicht in einem Swing-Rhythmus gespielt. Songwriter Mark Knopfler hat den Song komponiert war aber nicht wirklich überzeugt davon. Er sagt: "Ich fand ihn langweilig" als er sich dann aber 1977 seine erste Strat Gitarre kaufte, änderte sich der ganze Song, obwohl der Text gleichh blieb. Durch den Sound der Gitarre wurde der Song lebendig. Die Strat war dann lange Zeit seine Hauptgitarre und das einzige Instrument, das er auf dem ersten Album gespielt hat.

SWR SWR1 - Foto: Willi Kuper

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Du fröstelst im Dunkeln.

Es regnet im Park und beim Gehen

hörst du was südlich der Themse

und du bleibst steh.

Eine Dixieband spielt da im Viervierteltakt.

Du fühlst dich gut bei diesem Sound.

Dann gehst du rein.

Gesichter kannst du kaum erkennen.

Du kommst aus dem Regen

und hörst nur wie der Jazz vorkommt.

Konkurrenz gibt es überall.

Aber nirgends einen Trompetensound wie den hier

im tiefsten Süden von London.

Gitarren George springt dir ins Auge.

Seine Griffe kennt er auswendig.

Aber nicht, dass du denkst, er versucht es mal mit feeling,

wenn er sich mit der uralten Gitarre

unter den Scheinwerfer stellt und sein Zeug spielt.

Harry ist es schnuppe, wenn er keinen großen Auftritt hat.

Harry hat 'nen festen Job unter der Woche.

Davon kann er leben.

Er spielt den Honky Tonk wie alles andere

und er spart ihn sich auf für Freitag Nacht.

Für den Auftritt mit den Sultans of Swing.

Ein Paar junge Burschen in der Ecke hinten treiben Unfug.

Sie haben ihre besten Klamotten an

und jetzt sind sie schlicht besoffen.

So ‚ne Band mit Trompeten lässt sie ziemlich kalt.

Das ist nicht eben das, was sie als Rock and Roll bezeichnen

und die Sultans spielen New Orleans.

Irgendwann tritt der Mann dann ans Mikrofon

und mein, während die Polizeistunde eingeläutet wird

vielen Dank und gute Nacht, es wird Zeit, nach Hause zu gehen,

und er unterstreicht seine Worte mit 'ner letzten Nummer

"Wir sind die Sultans of Swing".