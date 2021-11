Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Ich schrieb den Song mitten auf einem Feld und spielte E-Gitarre über Kopfhörer, das war damals ganz neu!"

Daran erinnerte sich Mick Jagger noch. Er schrieb den Song 1969 während seiner Dreharbeiten für den Film "Kelly, der Bandit". Hier spielte Mick die Hauptrolle. Damals nannte er den Song "Black Pussy". Das fand er dann aber doch zu offensichtlich und änderte den Titel in "Brown Sugar". Wegen des anstößigen Textes, wurde der Song auch nicht gleich veröffentlicht. In dem Dokumentarfilm "Gimme Shelter" wurde "Brown Sugar" 1970 dann das erste Mal in einer kurzen Demoversion angespielt. Ein Jahr später wurde der Song ein Nummer-eins-Hit in den USA. Bis heute gilt "Brown Sugar" zu einen der berühmtesten Rocksongs aller Zeiten.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ein Sklavenschiff von der Goldküste

bringt Nachschub für die Baumwollfelder

Auf einem Markt unten in New Orleans

Wird er verkauft

Für den narbigen alten Sklaventreiber

Läuft's wie am Schnürchen

Hör nur, wie er die Frauen auspeitscht

So um Mitternacht



Brauner Zucker,

Warum schmeckst Du nur so gut

Brauner Zucker,

Grad so süß wie ein junges Mädchen sein sollte



Trommelrhythmen

Bringen kaltes Englisches Blut in Wallung

Die Dame des Hauses fragt sich,

Wo das alles enden wird

Für den Hausdiener läuft´s blendend

Du hättest ihn mal hören sollen

So gegen Mitternacht



Ich wette, deine Mama war

Der Star einer Showtruppe

Und alle ihre Freunde

waren süße sechzehn

Ich bin kein Schuljunge mehr

aber ich weiß, was ich will

Du hättest mich mal hören sollen

So um Mitternacht