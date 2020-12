Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Elvis erster Song mit mit einer sozialen Botschaft

Ein Song über Armut. In "In The Ghetto" singt Elvis Presley von einem Kind, das seinen Wurzeln im Ghetto nicht entfliehen kann und durch sein Elend zu einem bösen Jungen wird, der Verbrechen begeht und letztendlich dabei mit seinem Leben bezahlen muss. Ein wirklich politischer Song. Elvis Presley war das bewusst und zögerte deshalb. Er wollte eigentlich keine Songs mit einer politischen Botschaft singen, aber er wusste, dass es ein Hit werden würde.

Pressestelle © EPE, SonyBMG -

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Der Schnee weht

an diesem kalten und grauen Morgen in Chicago.

Ein armes kleines Baby wird im Ghetto geboren.

Und seine Mutter weint.

Denn, wenn sie etwas nicht brauchen kann,

dann ist es ein weiteres hungriges Maul,

das sie im Ghetto durchfüttern muss.



Leute, versteht ihr nicht:

Dieses Kind braucht eine helfende Hand

oder es wird eines Tages auch so ein bösartiger junger Mann.

Schau doch mich und dich an,

sind wir denn zu blind um sehen zu können

oder drehen wir nicht einfach nur den Kopf zur Seite

und schauen in die andere Richtung.



Nun, die Welt dreht sich

und ein hungriger kleiner Junge mit triefender Nase

spielt auf der Straße während der kalte Wind durchs Ghetto bläst.

Sein Hunger brennt,

und er fängt an des Nachts um die Straßen zu ziehen.

Er lernt zu stehlen und zu kämpfen, im Ghetto.



Und eines Nachts in Verzweiflung

bricht der junge Mann aus,

kauft ein Gewehr, stiehlt ein Auto und versucht wegzurennen.

Aber er kommt nicht weit,

und seine Mutter weint.



Eine Menschenmenge versammelt sich um einen

bösartigen jungen Mann.

Er liegt mit einem Gewehr in seiner Hand

mit dem Gesicht nach unten auf der Straße,

im Ghetto.

Und während ihr Junge stirbt,

an einem kalten und grauen Morgen in Chicago,

wird wieder ein kleines Baby geboren,

im Ghetto.

Und seine Mutter weint.