EMI - Copyright: Mark Seliger

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich find´ einfach keine Befriedigung, nein,

so sehr ich es auch versuche und versuche ...

Ich kann sie nicht finden, find einfach keine ...



Wenn ich Auto fahre und dieser Mann da im Radio kommt,

dann informiert er mich mehr und mehr von diesem überflüssigen Zeug,

das angeblich meine Vorstellungskraft anheizen soll ...



Ich krieg´ sie nicht. Oh nein ...

Hey, eins sage ich euch:

Ich find´ einfach keine Befriedigung, nein,

so sehr ich es auch versuche und versuche ...

Ich kann sie nicht finden, find einfach keine ...



Wenn ich vorm Fernseher sitze und der Typ dann kommt

und mir erzählen will, wie weiß meine Hemden sein sollten ...

Na, der kann doch kein richtiger Mann sein, er raucht ja nicht mal

die selben Zigaretten wie ich ...



Ich krieg sie halt nicht. Oh nein ...

Hey, das sage ich euch:

Ich find´ einfach keine Befriedigung, nein,

so sehr ich es auch versuche und versuche ...

Ich kann sie nicht finden, find´ einfach keine ...



Wenn ich so um die Welt reise und erst dies machen

und dann jenes unterschreiben muss ...

und wenn ich mich dann an irgendein Mädchen ranmachen will,

die zu mir sagt: Baby, du solltest vielleicht besser nächste Woche kommen ...

Seht ihr: Dann befinde ich mich mitten in einer Pechsträhne

Und ich krieg´ sie einfach nicht. Oh nein ...

Hey, eins sage ich euch: Ich find´ sie nicht, ich find´ sie nicht,

ich krieg´ keine Befriedigung, keine Befriedigung, einfach keine Befriedigung ...