Ein Lied über einen gefallenen Soldaten

Umgeben von seinen Kameraden stirbt der Soldat beim Falklandkrieg. Davon handelt der Song "Brothers in arms" von den Dire Straits. Der Song wirft einen Blick auf die Torheit des Krieges und der Notlage derer, die sie bekämpfen. 2007 gab es eine Neuauflage des Songs, zum Gedenken an den 25.Jahrestag des Falklandkrieges. Der Erlös der Single ging an ein Programm, das britische Veteranen an den Kriegsschauplatz zurückbrachte, um ihnen bei der Bewältigung der posttraumatischen Belastungsstörung zu helfen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Diese verhangenen Berge sind jetzt mein Zuhause

Aber meine Heimat ist das Flachland

und das wird immer so sein.

Irgendwann könnt ihr zurückkehren

zu euren Tälern und Farmen

und werdet nicht mehr darauf brennen Waffenbrüder zu sein



Auf den Felder der Verwüstung

Eurer Feuertaufe

als die Kämpfe immer stärker wüteten

da sah ich euer Leiden

und obwohl ich so schwer verletzt wurde

habt ihr mich, meine Waffenbrüder,

in all der Furcht und Gefahr nicht allein gelassen



Es gibt so viele unterschiedliche Welten, so viele Sonnen

Wir haben nur diese eine Welt

und leben doch in verschiedenen



Jetzt ist die Sonne zur Hölle gefahren

Und der Mond steht hoch über uns

Lasst mich Abschied nehmen

Jeder muss einmal sterben

Aber es steht in den Sternen

Und in jeder Linie eurer Hand

Nur Narren führen Krieg gegen Waffenbrüder