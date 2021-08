Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

(c) Rhino / Warner Music Group -

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es gibt eine Dame, die sich ganz sicher ist,

dass alles Gold ist, was glänzt,

und dass sie 'ne Treppe kauft rauf in den Himmel.

Sind die Läden zu, wenn sie hinkommt, dann weiß sie,

ein Wort genügt, und sie kriegt, was sie will.

Und sie kauft 'ne Treppe rauf in den Himmel.



An der Wand ist ein Schild,

aber sie geht lieber auf Nummer Sicher.

Weil, du weißt ja, Wörter sind doch manchmal so doppeldeutig.

In einem Baum am Bach

trällert ein Singvogel.

Manchmal lässt sich all unser Denken erahnen.

Mich wundert's, mich wundert's wirklich.



Ich kriege immer so ein Gefühl, wenn ich nach Westen schaue

Dann heult meine Seele auf und will weg.

In meinen Gedanken sah ich zwischen den Bäumen Ringe aus Rauch,

und die Stimmen von denen die zuschauen.

Mich wundert's, mich wundert's wirklich.



Schon wird getuschelt. Wenn wir bloß wüssten, zu welchem Lied,

würde der Mann mit dem Dudelsack uns schon zur Vernunft führen.

Und für die, die es so lange aushalten, bräche dann ein neuer Tag an,

und ihr Gelächter hallt durch die Wälder.



Du brauchst keine Angst haben, wenn es in deiner Gartenhecke plötzlich betriebsam wird.

Ist nur ein kleiner Frühjahrsputz für die Maienkönigin.

Klar, es gibt immer zwei Wege zum Ziel, aber am Ende

bleibt dir immer noch Zeit, eine andere Straße zu nehmen.

Und mich wundert's.



Falls Du es noch nicht wissen solltest: das Gebrumm in deinem Kopf wirst du nicht los.

Der Mann mit dem Dudelsack will, dass du mitkommst.

Gnädigste, kannst du hören, wie der Wind weht, und wusstest du,

dass deine Treppe auf dem Flüstern des Winds liegt?



Während wir so die Straße runter spulen

und unsere Schatten unsere Seelen bei weitem überragen,

geht da die Dame, die wir alle kennen,

die leuchtet mit ihrem weißen Licht. Sie will uns zeigen,

dass immer noch alles zu Gold wird.

Und wenn du ganz genau hinhörst,

kannst du das Lied endlich erkennen.

Wenn alle eins sein werden und eines wird alles, yeah.

Ein ruhender Fels zu sein statt immer nur unterwegs.



Und sie kauft 'ne Treppe rauf in den Himmel.