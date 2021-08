Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein Klassiker von Albert Hammond

Ein Song von 1989. Ende der 1980er Jahre wurde es langsam stiller um Hammond als Sänger. Er konzentrierte sich nämlich hauptsächlich auf das Songwriting. Und das mit großem Erfolg. Aus seiner Feder stammen Welthits wie "The Air That I Breath" von Hollies oder "99 Miles from LA" von Art Garfunkel und der Welthit "One Moment In Time" gesungen von Whitney Housten. Kein Wunder, dass er das Singen an den Nagel hängt und dann lieber erfolgreich als Songwriter weiterarbeitet.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Jetzt kommt wieder die wärmste Jahreszeit,

der Dezember fängt an zu strahlen,

und es liegt wieder ein süßer Glockenklang in der Luft.

Alles rennt und strampelt sich ab,

nur so wenig Zeit und noch soviel zu erledigen!

Nun, ich habe mir gedacht, ich gebe euch mal eine kleine Anregung in Sachen Weihnachtsfreude:

Vergesst die Liebe nicht!

Legt heute Abend doch einfach Liebe unter den Baum!

Und das gilt für alle auf der ganzen Welt...

Im Radio laufen meine Lieblingslieder,

ich treffe die Menschen, die ich mag.

Da wünscht man sich wieder einmal,

dass die Welt immer ein einziger Feiertag wäre...

Vergesst die Liebe nicht!

Legt heute Abend doch einfach Liebe unter den Baum!

Frohe Weihnacht!