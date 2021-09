Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Die Rockerin mit der unverkennbaren Reibeisenstimme

Mit "Bello E Imposibile" hatte Gianna Nannini unheimlichen Erfolg. Es war die erste Single des 1986 erschienenen Albums "Profumo". Geschrieben hat es Gianna Nannini mit Fabio Pianigiani. Am 27. September 1986 kam "Bello E Imposibile" in die Top 20 der meistverkauften Singles. Kein Wunder, dass sich der Song dann fast sechs Monate in den Charts hielt. Heute ist der Song einer der größten Hits aller Zeiten.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Schön, schön und unmöglich

mit diesen schwarzen Augen und deiner morgenländischen Art.

Schön, schön und unbesiegbar

mit diesen schwarzen Augen und deinem einladenden Mund.

Die Sterne drehen sich in der Nacht

und ich denke voll Verlangen an dich.



Schön, schön und unmöglich

mit diesen schwarzen Augen und deiner morgenländischen Art.

Schön, schön und unerreichbar

mit diesen schwarzen Augen und deinem mörderischen Spiel.



Ich kann mir nicht erklären,

warum ich mich vor dieser Freiheit nicht retten will.

Eine Kraft ruft mich aus der Stadt

und wenn das Herz schnell schlägt,

lässt sie nicht nach.



Sonnenaufgang, und auch die Liebe erwacht,

und die Sonne wird's dir bestätigen.

Deine Hände entfachen das Feuer, das mich verbrennt

und ich will mich vor dieser Wahrheit nicht retten.

Ein Licht ergreift mich, ich kann nicht mehr schlafen,

mit deinen versteckten Seiten möchte ich es herausschreien.

Schön, schön und unmöglich

mit diesen schwarzen Augen und deiner morgenländischen Art.

Schön, schön und unglaublich

mit diesen schwarzen Augen und deinem einladenden Mund.



Die Sterne drehen sich in der Nacht und ich denke voll Verlangen an dich, ja!

Die Emotionen wühlen mich auf und ich weiß nicht, warum ich jenseits des Kusses der Menge nur dich sehe,

während ich unter deinem Blick durch die Stadt laufe und mich immer mehr ergebe ohne es zu wollen. Wer wird mich retten?



Du bist schön, schön und unmöglich

mit diesen schwarzen Augen und deiner morgenländischen Art.