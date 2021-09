Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



1984 veröffentlichte Single aus dem Album "Discovery"

Universal Music

Eine Melodie, die nicht nur einmal auf dem Album zu hören ist. Das Musikthema in "To France" wurde nämlich auch im Song "Talk About Your Life" verwendet. Maggie Reilly singt den Song und verweist auf Maria, die Königin der Schotten. 1984 erreichte der Song in einer Reihe von Ländern die Top 10 und in Frankreich hielt er sich eine Woche in den Charts.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Überlass dich dem Wasser, befahre die aufgewühlte See.

Der Wind trägt das Traumbild einer Erinnerung ins weißschäumende Wasser, weit fort von den Inseln -

Weißt du denn nicht, dass du nie mehr nach Frankreich zurückkehren wirst, Maria Stuart?

Werden sie dich finden, du Königin der wechselnden Gelegenheiten?

Könnte dich vielleicht eine neue Liebschaft dauerhaft binden?

Du wandelst auf fremder Erde, wanderst wie ein Schatten durch ein fernes Land.

Hinter deinem Rücken braut sich allerhand zusammen, du suchst nach einem Zufluchtsort -

Weißt du denn nicht, Mary, dass du nie mehr nach Frankreich kommen wirst?

Beim Flackern der Lampe sehe ich ein Bild vor mir -

Ist es nicht merkwürdig, wie all diese Träume erglänzen und wieder verblassen?

Du jedenfalls wirst nie mehr nach Frankreich gelangen, Königin Maria Stuart...