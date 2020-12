Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Brian May und Roger Taylor hatten schon im Sommer eine Idee für eine Weihnachtssingle

Beide Songs waren gut. Die Band entschied sich dann aber für "Thank Good It's Christmas" der Song wurde hauptsächlich von Tylor geschrieben. Der von May komponierte Titel "I Dream Of Christmas" wurde dann drei Jahre später produziert

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Tja, meine Liebe, wir beide hatten ordentlich Grund zum Weinen.

Nun, mein Freund, wir hatten unsere Hoffnungen und Befürchtungen.

Freunde, es war ein langes und hartes Jahr.

Aber jetzt ist Weihnachten – Gott sei Dank!

Der Mond und die Sterne wirken furchtbar kalt und gleißend.

Hoffen wir mal, dass es wenigstens diesmal richtigen Schnee gibt.

Die Welt teilt sich diese ganz besondere Nacht,

weil Weihnachten ist - Gott sei Dank ist Weihnachten, wenigstens für eine Nacht.

Wenn doch jeden Tag Weihnachten wäre...

Tja, meine Liebe, wir hatten eine schwierige Zeit.

Nun, mein Freund, wir hatten uns regelrecht aus den Augen verloren.

Darum, Freunde, heute am Tag aller Tage:

Gott sei Dank ist Weihnachten!

Wenigstens für einen Tag...

Frohe Weihnachten euch allen!