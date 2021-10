Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Die Idee für das Lied kam Freddie als er ein Bad nahm. Er tauchte auch, wickelte sich ein Handtuch um, ich reichte im die Gitarre und er fing an die Akkorde zu spielen"

An diese Szene erinnerte sich Peter Hince, der Chef der Queens Crew. Freddie sagte selbst, dass sein begrenztes Talent an der Gitarre dazu beigetragen haben könnte, dass so der Song entstand. Für "Crazy Little Thing Called Love2 hat Mercury vielleicht fünf oder zehn Minuten gebraucht. Das Resultat: ein Song der so gar nicht nach Queen klang, vielmehr nach Elvis Presley. Der andere Sound kam bei den Fans super an.

EMI, 1989

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Diese Sache, sie nennt sich Liebe, ich kann mit ihr einfach nicht umgehen.

Die Sache, sie nennt sich Liebe, ich muss mich mal drum kümmern.

Ich bin aber noch nicht soweit.

Verrücktes kleines Ding, das sich Liebe nennt.

Dieses Ding, Liebe genannt,

es schreit die ganze Nacht, wie ein Baby in der Wiege.

Es hat den Swing und den Jive,

schüttelt sich durch und durch wie eine Qualle.

Irgendwie mag ich es, dieses verrückte kleine Ding,

das sich Liebe nennt.

Da läuft mein Baby,

sie hat den Rock'n'Roll drauf.

Sie macht mich ganz verrückt,

ich bekomme Fieber, mir wird heiß und kalt.

Mit kaltem Schweiß lässt sie mich zurück.

Ich muss kühl bleiben, mich entspannen,

am Ball bleiben und in meine Spur kommen.

Ich muss mich mal hinten auf den Rücksitz setzen,

trampen, und eine ausgedehnte Fahrt mit meinem

Motorrad machen.....

Bis ich bereit bin.

Verrücktes kleines Ding, genannt Liebe.

Dieses Ding, genannt Liebe.

Ich komme damit einfach nicht klar.

Dieses Ding, genannt Liebe,

ich muss mich drum kümmern.

Ich bin eben nicht bereit.

Verrücktes kleines Ding, genannt Liebe.

Ja, du verrücktes kleines Ding, genannt Liebe.