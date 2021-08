Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Von der Jazz-Rock und Funk-Szene zu zeitgenössischer Popmusik und Mainstream?

Veranstalter

Level 42 war in der Jazz-Rock- und Funk-Szene eine sehr beliebte Band. Kommerziell erfolgreich waren sie aber trotzdem nicht wirklich und deshalb beschlossen sie eine massentauglichere und gradlinigere Musik zu machen. So kam es zu dem Song "Lessons In Love". Und damit trafen sie genau den Zeitgeist. "Lessons In Love" wurde der einzige Nummer- eins- Hit der Band in Deutschland, der Schweiz und Dänemark. Ganze sechs Wochen hielt er sich auf Platz 1 und weitere sechs Wochen auf Platz zwei.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich bin alles andere als stolz: ich hatte Unrecht, und die Wahrheit ist schwer zu ertragen.

Ich war mir sicher, dass unsere Liebe ausreichen würde -

aber dann ging sie über Bord.

Das Rettungsboot ist auf dem Meer verschollen.

Ich habe verzweifelt versucht, deine Küste zu erreichen,

aber die Wellen des Zweifels haben mich schließlich ertränkt.

All die Träume, die wir gesponnen haben - wir haben sie nie ausgelebt.

Wir hätten besser Nachhilfeunterricht in Sachen Liebe genommen!

Das Ego verzehrt sich nach dem unruhigen Blick,

und es ist verdammt schwer, aus diesem Muster auszubrechen.

Wir sind ins tiefe Wasser geraten, die Liebe ist über Bord -

nur noch Schwermut und hohle Phrasen.

All meine Hoffnungen verschwinden wie Fußspuren im Sand.

All die Luftschlösser, die wir gebaut haben - wir haben sie niemals bewohnt.

Wir hätten besser Nachhilfeunterricht in Sachen Liebe genommen!

Wenn uns die vor uns liegende Zeit verloren geht, wird uns die Zukunft links liegen lassen - dabei sollten, dabei könnten wir sie doch nutzen!

Ohne Liebe ist man verloren...

Wann kapierst du endlich?

Vielleicht dann, wenn nirgends mehr einer da ist, an den du dich wenden kannst?

Lass deine innere Flamme nicht verglühen - ich warte darauf, dass du zurückkommst.

Wir hätten Nachhilfeunterricht in Liebe nehmen sollen!