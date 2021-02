Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Die einfache Ballade löste einen Streit innerhalb der ganzen Band aus

Pressestelle EMI -

Aufgenommen wurde "The long and winding road" 1969. Schon da zerbrach die Band langsam. Phil Spector produzierte den Song. Paul McCartney hat ihn geschrieben, kam aber zu keiner der Produktionstermine. Als er dann das Ergebnis hört, war er ganz und gar nicht begeistert. Er hasste es. Spector nahm nämlich fast alle Beatles-Instrumente raus und hat eine Streichergruppe und Chöre hinzugefügt. Harrison und Lennon hat die Version eigentlich ganz gut gefallen und stellten sich auf Spectors Seite. Kein Wunder also, dass auch diese Diskussion noch mehr Unruhe in die Band brachte.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Die lange, gewundene Straße, die zu dir nach Hause führt -

für mich wird sie immer da sein.

Ich kenne sie schon ewig,

und sie weist mir immer wieder den Weg zu dir.

Die stürmische, aufgewühlte Nacht, die der Regen schließlich fortgespült hat -

sie hat einen ganzen See voller Tränen hinterlassen,

so schmerzlich habe ich den Anbruch des Tages herbeigesehnt.

Warum lässt du mich hier draußen stehen?

Zeig mir den Weg zu dir.

Ich war schon so oft allein und habe geweint.

Was soll's - du wirst nie erfahren, wie viele Irrwege ich gegangen bin.

Am Ende führen sie mich doch wieder auf jene lange und kurvenreiche Straße zurück,

wo du mich vor langer Zeit hast stehen lassen.

Lass mich dort nicht warten,

sondern zeig mir den Weg heim zu dir.