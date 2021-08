Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Billy Joel der Frauenheld

Imago Foto: Imago, MediaPunch

In "Uptown Girl" singt Billy Joel darüber, wie überrascht er über seine Fähigkeit so schöne glamouröse Frauen anzuziehen ist. Der Song ist außerdem, wie auch die anderen Songs auf dem Album, eine musikalische Hommage an die Popmusik der 60er Jahre. Seine derzeitige Frau Christine Brinkley ist das Lied gewidmet. Sie spielt auch das Uptown Girl in dem Video und Joel porträtiert einen Mechaniker, der an ihrem Auto arbeitet.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Das Mädchen aus dem Villenviertel ist immer in seiner Welt geblieben.

Ich wette, sie hat noch nie einen Hinterhoftypen getroffen,

wette, ihre Mama hat ihr nicht mal gesagt, weshalb.

Ich bin hinter einem Mädchen aus dem Villenviertel her.

Sie hat so lange in ihrer Weißbrotwelt gelebt,

wie das einem heißblütigen Wesen überhaupt möglich ist.

Jetzt hält sie Ausschau nach einem Kerl aus der Neustadt,

und genau so einer bin ich.

Wenn sie erst mal weiß, was sie vom Leben will,

und ihre Augen offen hält, dann merkt sie,

dass ich gar nicht so ein grober Klotz bin -

schon deshalb nicht, weil ich mich ja in ein Mädchen aus dem Villenviertel verliebt habe.

Ich hab sie beobachtet inmitten ihrer Welt:

Sie hat genug von all dem Reiche-Leute-Spielzeug,

den ganzen Geschenken der Oberschichtjungs.

Jetzt hat sie die Wahl.

Mein Mädchen aus dem Villenviertel...

Ich kann ihr zwar keine Perlen kaufen,

aber wenn ich eines Tages groß rauskomme,

wird sie schon merken, aus welchem Holz ich geschnitzt bin,

und dann hab ich gewonnen!

Sie sieht so süß aus, wenn sie geht.

Und wenn sie spricht, soll sie sagen, dass sie mit mir zusammen ist,

dass ich gar kein so grober Klotz bin,

weil ich mich ja schließlich in ein Mädchen aus dem Villenviertel verliebt habe.