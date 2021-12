per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Heute Nacht höre ich wieder das Echo der Trommeln.

Sie dagegen hört die geflüsterten Unterhaltungen ihrer Mitreisenden.

Sie kommt mit dem Nulluhrdreißig-Flug an.

Die mondbeglänzten Tragflächen reflektieren dieselben Sterne, die mir den Weg zur Erlösung weisen.

Unterwegs hab ich einen alten Mann angehalten, in der Hoffnung, ein paar längst vergessene Wörter oder urtümliche Melodien zu erfahren.

Aber er hat mich nur angeschaut, als wolle er sagen: Beeil dich, mein Junge, dort erwartet dich etwas!

Es braucht schon viel, um mich von dir wegzuzerren - hundert Mann genügen da jedenfalls nicht.

Gesegnet sei die Regenzeit hier unten in Afrika!

Wir werden einige Weile brauchen, um all das zu tun, was wir bisher nicht konnten ...

Draußen in der Nacht heulen die Wildhunde - beinahe so, als setzten sie alles dran, dass sie für sich bleiben.

Ich weiß, dass ich jetzt das Richtige tun muss - so wahr sich der Kilimandscharo gleich dem Olymp über der Serengeti erhebt.

Ich versuche, meine innere Wunde zu heilen,

weil ich Angst von diesem merkwürdigen Subjekt habe, zu dem ich geworden bin.

Gepriesen sei die Regenzeit hier unten in Afrika!

Beeil dich, mein Junge, dort erwartet dich etwas!