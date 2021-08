Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Mit sechs Top 10 Singles in den US-Charts

Innerhalb von drei Jahren konnte die "Little River Band" sich mit sechs Top 10 Singles in den US Charts durchsetzen. Das war von 1978 bis 1981. Mit ihrer Absicht sich nicht auf den australischen Markt sondern den englischen Plattenmarkt zu erobern lagen sie also genau richtig. Während ihrer Karriere hat die Band über 25 Millionen Platten verkauft und erzielte in den USA dreizehn Top 40 Hits.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Hast du schon mal was vom einsamen Verlierer gehört, von dem, der gegen die Herzdame keinen Stich macht?

Ein notorischer Verlierer - aber er versucht's immer wieder ...

Jetzt setz' dich mal hin und sei ehrlich zu dir selbst: Du willst dir doch nur ein bestimmtes Image geben!

Aber du musst dich der Tatsache stellen, dass dich eines Tages jemand durchschaut - du kannst nicht einfach wegrennen und dich verstecken.

"Kein Glück in der Liebe!" ist noch das Geringste, was man dem Lonesome Loser nachsagt.

Er hat den Kopf verloren und sein Herz verspielt.

Er sucht weiter, ob er vielleicht doch noch was hat, aber da ist nichts mehr: Er hat sein Herz eingesetzt und verzockt, und jetzt geht's ans Bezahlen ...

"Geht schon klar", sagt er und lächelt dabei, obwohl ihn die Einsamkeit verrückt macht.

Er zeigt nicht, was in ihm vorgeht, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man's ganz deutlich.

Mal ehrlich, Kumpel: Kommt dir der Lonesome Loser nicht irgendwie bekannt vor?