Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Ich wollte wirklich etwas anderes machen als alle anderen.

Das sagte Avicii gegenüber den MTV News. Und das machte er auch. Er holte sich den Soulmusiker und Rapper Aloe Blacc mit ins Boot, der drei Jahre zuvor, also 2010 mit "I need a Dollar" Erfolgsgeschichte schrieb. Im Juni 2013 wurde die Single "Wake me up" dann weltweit veröffentlicht. Nur ein Jahr später überschritt der Song bei Spotify als erster überhaupt die Zahl von 200 Millionen Streaming-Aufrufen. Und Ende dieses Jahres wurde die Single mit einer diamantenen Schallplatte, für über eine Millionen verkauften Exemplaren ausgezeichnet. Damit ist dieser Song einer der meistverkauften Singles in Deutschland seit 1975.

Imago Foto: imago, ZUMA Press

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich taste meinen Weg durch die Dunkelheit,

und mein Herzschlag leitet mich.

Wo diese Reise enden wird, kann ich nicht sagen,

aber ich weiß, wo sie beginnt.

Sie behaupten, ich sei zu jung, um zu verstehen,

sei in einer Traumwelt gefangen.

Nun, wenn ich nicht meine Augen öffne,

würde das Leben an mir vorüberzieh'n.

Für mich geht das in Ordnung.

Also, dann weckt mich, wenn das alles vorbei ist,

wenn ich klüger und älter bin.

Die ganze Zeit habe ich versucht, mich selbst zu finden,

und dabei nicht gemerkt, dass ich schon verloren war.

Ich habe versucht,

die Last der Welt zu tragen,

aber ich habe nur zwei Hände.

Hoffentlich bekomme ich die Chance,

die Welt zu sehen.

Pläne habe ich nicht.

Ich wünschte, ich könnte ewig so jung bleiben,

und hätte keine Angst davor,

die Augen zu schließen.

Das Leben ist ein Spiel für jedermann.

Die Liebe ist der Gewinn.

Ich habe es nicht gespürt -

ich war verloren.