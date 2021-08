Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Verliebt zu sein ist wie auf wunderbare Weise zu sterben

Hoizer erzählt in einem Interview mit der "Irish Times", dass die Erfahrung sich zu verlieben oder verliebt zu sein ein Tod war. Er sagt du siehst wie du selbst auf wunderbare Weise stirbst und du siehst in einem kurzen Moment all das was du über dich selbst weißt. Der Song "Take Me To Church" entstand kurz nach der Trennung seiner ersten Freundin. So ist es sowohl ein Liebeslied als auch eine Betrachtung der Sünde des Geschlechtsverkehrs. Er sagt selbst in dem Song geht es darum sich selbst zu behaupten und durch den Akt der Liebe seine Menschlichkeit zurückzugewinnen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Meine Geliebte hat Humor,

sogar bei jeder Beerdigung kichert sie 'rum.

Sie weiß es und jeder lehnt das ab.

Ich hätte sie schon viel früher anbeten sollen.

Sollte der Himmel je zu uns sprechen,

sie wäre wohl das letzte echte Sprachrohr.

Die Sonntage werden immer trostloser,

sind wie frisches Gift, jede Woche …

"Wir sind bereits krank geboren", du hast es gehört,

sie sagten es.

Meine Kirche bietet keine absoluten Wahrheiten.

Dann kommt sie und sagt "Religion gehört ins Schlafzimmer".

Der einzige Himmel, in den ich kommen werde, ist dort,

wo ich mit dir alleine bin.

Ich bin krank geboren, aber ich liebe es.

Mach mich gesund.

Amen. Amen.

Begleite mich zur Kirche

und ich werde wie ein Hund

am Altar deiner Lügen beten.

Ich werde dir meine Sünden beichten

und du kannst dein Messer wetzen.

Führe mir diesen Tod vor Augen, der keiner ist -

gütiger Gott, ich will dir mein Leben schenken.

Wenn ich ein Heide aus den guten, alten Zeiten bin,

dann ist meine Geliebte das Sonnenlicht.

Damit die Göttin an meiner Seite bleibt,

fordert sie ein Opfer.

Das ganze Meer soll verschwinden.

Etwas Leuchtendes soll herbei und

zum Hauptgang bitte Fleischliches.

"Du hast ein hübsches, hohes Ross in deinem Stall stehen?"

Wir haben zahlreiche hungernde Gläubige.

Das sieht appetitlich aus,

ist reichlich und macht hungrig.

Es gibt keine Meister oder Könige zu Beginn des Rituals.

Es gibt keine süßere Unschuld als unsere sanfte Sünde

vor dem Hintergrund des Wahnsinns und des Drecks

auf unserer traurigen, irdischen Kulisse.

Nur dann bin ich Mensch, bin ich rein.

Amen. Amen.