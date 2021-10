I See Fire

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Der Hobbit war das erste Buch das Ed Sheeran gelesen hatte

Ed Sheeran picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Foto: Winslow Townson

Umso passender also, dass er für den Abspann des Films diesen Song schreiben durfte. Und das ging ziemlich schnell. Ed Sheeran sah sich den Film an und nahm fast den kompletten Song am selben Tag noch auf. Und das hat Ed Sheeran auch seinem tollen Team zu verdanken er sagt: "Das gesamte Team in Neuseeland war nicht von dieser Welt." Immer war jemand zur Stelle und er hatte so viel Freiheiten was den Song betrifft.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Oh, nebelverhangenes Auge des Berges dort unten,

pass' gut auf die Seelen meiner Brüder auf.

Sollte der Himmel voller Feuer und Rauch sein,

wache weiter über Durin's Söhne.

Wenn das hier im Feuer endet,

sollten wir alle zusammen brennen.

Sieh' die Flammen hoch in die Nacht empor steigen.

Sie rufen den Vater an:

"Oh, bleib standhaft, wir werden es auch sein."

Sieh' die rötlichen Flammen, sie brennen am Berg.

Sollten wir heute Nacht sterben,

dann sterben wir gemeinsam

Wir erheben noch ein letztes Mal unser Weinglass:

"Vater, mach' dich bereit, so wie wir."

Trostlosigkeit erfüllt den Himmel.

Ich sehe das Feuer im Berg,

es brennt Bäume nieder,

höhlt Seelen aus.

Blut ist im Wind.

Ich hoffe, Ihr werde Euch an mich erinnern.

Sollte mein Volk sterben,

werde ich mit ihm untergehen,

zurückgezogen in den Hallen des Berges.

Zu nahe waren wir dem Feuer gekommen.

"Vater, halte durch, wie wir."

In der brennenden Nacht

werde ich meine Augen bedecken

und wenn die Dunkelheit wiederkehrt

werden meine Brüder sterben.

Der Himmel stürzt hernieder

und er kracht auf diese einsame Stadt.

Ein Schatten liegt auf der Erde

und ich höre mein Volk aufschreien.

Ich sehe das Feuer.

Eine Stadt brannte aus

und ich spüre die Hitze auf meiner Haut.