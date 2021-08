Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Es gab gewisse Zeiten, in der es schien, als ob wir jahrelang in Zügen waren, die von Birmingham zu den verschiedenen Fernseh- und Radiosendern in London hin und her fuhren."

So kam es Jeff Lynne zumindest vor, sagt er 2001. "Last Train To London" wurde 1979 als Doppel-A-Seite mit dem Song "Confussion" veröffentlicht und erreichte Platz 8 in den UK-Single Charts. In Spanien wurde die Single sogar ins spanische übersetzt und mit dem Titel "Último tren a Londres" veröffentlicht. Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung: Es war 21:29.

21:29 in einer Seitenstraße in der Großstadt.

Die Sonne ging gerade unter

und überall war Musik zu hören.

Es fühlte sich so gut an. Es war eine dieser Nächte,

eine dieser Nächte,

in der du fühlst, wie die Welt aufhört, sich zu drehen.

Du standst dort.

Musik lag in der Luft.

Ich hätte schon lange weg sein sollen,

aber ich wusste, dass ich bleiben musste. Der letzte Zug nach London fährt gerade los.

Der letzte Zug nach London verlässt gerade die Stadt.

Aber ich möchte so gern, dass diese Nacht ewig andauert.

Ich möchte wirklich so gerne bei dir sein.

Lass die Musik heute Nacht bis zum Schluss spielen. Es war eine dieser Nächte,

eine dieser Nächte,

in der du das Feuer brennen fühlst.

Alle waren da, um dies miteinander zu teilen

und es war genau richtig so. Du warst dort ganz für dich allein.

Du sahst aus, als wärst du die Einzige hier.

Ich musste zu dir kommen und bei dir sein.

Es gab nichts anderes, was ich tun konnte.

Ich hätte schon lange weg sein sollen,

aber ich wusste, dass ich bleiben musste. Der letzte Zug nach London fährt gerade los.

Der letzte Zug nach London verlässt gerade die Stadt.

Aber ich möchte so gern, dass diese Nacht ewig andauert.

Ich möchte wirklich so gerne bei dir sein.

Lass die Musik heute Nacht bis zum Schluss spielen. Unter dem sternenklaren Himmel

stand die Zeit still, doch die Stunden vergingen wie im Flug.

Ich habe es mir nicht klargemacht.

Doch in deinem Blick war Liebe.

Ich hätte wirklich gehen müssen,

aber die Liebe wollte einfach nicht aufhören. Der letzte Zug nach London fährt gerade los.

Der letzte Zug nach London verlässt gerade die Stadt.

Aber ich möchte so gern, dass diese Nacht ewig andauert.

Ich möchte wirklich so gerne bei dir sein.

Lass die Musik heute Nacht bis zum Schluss spielen. Aber ich möchte so gern, dass diese Nacht ewig andauert.

Ich möchte wirklich so gerne bei dir sein.

Lass die Musik heute Nacht bis zum Schluss spielen.