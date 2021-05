Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein Song für Nick Drake

Imago Foto: imago, Future Image

"Life In A Nothern Town" widmeten Nick Laird-Clowes und Gilbert Gabriel dem Sänger Nick Drake. Der ist an einer Überdosis von Antidepressiva gestorben. Seine Arbeit galt als sehr einflussreich für viele britische Musiker und Songwriter. Und das nicht nur Zeit seines Lebens. Nach seinem Tod wuchs seine Legende. Das Plattenlable wollte damals den Song erst nicht veröffentlichen, sie dachten, dass der Song mehr Schlagzeug brauchte. Die Band wollte an dem Song aber nichts ändern und das war auch eine gute Entscheidung. "Life In A Nothern Town" wurde weltweit zum Hit.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es spielte die Band der Heilsarmee,

während die Kinder ihre Limonade tranken.

Der Morgen, er dauerte den ganzen Tag an.

Durch ein offenes Fenster drang etwas,

wie Sinatra, in jüngeren Tagen.

Und es drückte die Stadt weg….

Chorus: (Ah, hey, ma ma)

Hey, das Leben in einer Stadt im Norden.

Sie saßen zusammen, auf steinigem Boden

und er holte 'ne Zigarette 'raus…

Alle kamen sie, um zuzuhören,

da sagte er: "Im Winter 1963 fühlte es sich an, als

würde die Welt erstarren,

wegen John F. Kennedy und den Beatles..."

Chorus: (Ah, hey, ma ma)

Und alle legten die Arbeit nieder.

Abends hatte es zu regnen begonnen,

und das Wasser lief die Rinne 'runter

während wir ihn zum Bahnhof begleiteten.

Er würde uns nicht zum Abschied winken,

aber in seinen Augen stand es geschrieben,

bis der Zug langsam außer Sichtweite war: bye-bye.

Chorus: (Ah, hey, ma ma)

Hey, das Leben in einer Stadt im Norden.

…nimm's leicht.