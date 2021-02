Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Der Song kommt gleich zum Punkt!

Pressestelle EMI -

"Cant't buy me love" beginnt nicht etwa mit einer Strophe wie es sonst in Pop Songs so üblich ist, sondern setzt gleich mit dem Refrain ein. Nicht wie 1966 von vielen vermutet, geht es hier um Prostitution. Paul McCartney meint, dass Lied beschreibt lediglich, dass er sich trotz seinem kommerziellen Erfolg mit den Beatles eben doch nicht alles kaufen kann was er wollte.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich kaufe dir einen Diamantring, wenn dir was dran liegt.

Ich kaufe dir alles Mögliche, wenn dich das glücklich macht.

Denn Geld interessiert mich nicht weiter - man kann sich nämlich keine Liebe dafür kaufen.

Wenn du mir sagst, dass du mich auch liebst, gebe ich dir alles, was ich habe.

Es ist vielleicht nicht viel, aber du sollst alles bekommen.

Man kann sich mit Geld keine Liebe erkaufen - das weiß doch jeder.

Sag, dass du keinen Diamantring brauchst - dann bin ich schon zufrieden.

Sag, dass du etwas haben willst, das man nicht mit Geld kaufen kann.

Geld spielt für mich keine große Rolle, denn man kann damit keine Liebe kaufen.