Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Als ich dieses Lied schrieb, saß ich nicht am Klavier oder spielte Gitarre. Ich ging im Park spazieren und aß Mais"

Desmond Dekker picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

So entstand "The Israelites" sagt Desmond Decker 2005 gegenüber der Zeitung "The Metro Newspaper". Er erzählt, dass er ein Paar gehört hat, dass sich wegen Geld gestritten hatte. Das inspirierte ihn und begann ein kleines Lied zu singen. Als er dann zu Hause angekommen war, war der Song fertig. Und er ging ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf. Am nächsten Tag nahm er es auf einer kleinen Kassette auf. So begann alles sagt er.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Morgens stehe ich auf und maloche wie ein Sklave für ein bisschen Kohle.

Warum ich das mache, Sir? Nun, ich will, dass daheim alle was zu Essen haben.

Ich armer Israelit - ja, genau so: mir geht's wie den Israeliten in Ägypten und Babylon.

Meine Frau und meine Kinder packen ihre Siebensachen und machen sich auf und davon.

"Schatz", sagt sie, "du und ich - das war einmal."

Ich armer Israelit - ja, genau so: mir geht's wie den Israeliten in Ägypten und Babylon.

Das Hemd zerrissen und die Hose kaputt - ich will doch nicht wie Bonnie und Clyde enden!

Nach dem Sturm muss es auch mal wieder ruhiger werden.

Aber sie schnappen mich auf einer Farm, und man schlägt Alarm. Oh, ich armer Israelit.

Für wen oder was rackere ich mich eigentlich ab, ich armer Israelit? Sieht so aus, als wäre ich am Ende, Sir...