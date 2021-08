Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein atheistisches Weihnachtslied

Imago Foto: imago, United Archives

So wird Greg Lakes "I Believe In Father Christmas" oft genannt. Im August hat Greg Lake den Song geschrieben und im Dezember eroberte er die Charts. Für ihn war Weihnachten immer eine Zeit der Wärme und Liebe der Familie. Er sagt selbst, dass die Zeit einem das Gefühl von Vergebung und Akzeptanz weckt. Außerdem gibt er zu, dass er bis heute an den Weihnachtsmann glaubt.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Sie sagten, es würde Schnee geben an Weihnachten.

Sie sagten, es würde Friede sein auf Erden.

Aber statt dessen hörte der Regen nicht auf -

ein Tränenschleier zur Geburt der Jungfrau.

Ich erinnere mich an einen Weihnachtsmorgen:

Winterliches Licht, ein Chor aus der Ferne,

Glockenläuten, der Geruch von Weihnachtsbäumen,

Lametta und Feuer in ihren Augen ...

Sie verkauften mir einen Weihnachtstraum,

verkauften mir die "Stille Nacht".

Sie erzählten mir ein Märchen,

bis ich an die Israeliten glaubte.

Ich glaubte an den Weihnachtsmann,

schaute mit großen Augen in den Himmel,

bis ich im Morgengrauen gähnend erwachte,

und ihn dann sah, in seiner Verkleidung ...

Ich wünsche euch ein Weihnachtsfest voller Hoffnung

und ein neues Jahr voller Tapferkeit.

Angst und Trauer mögen aus eurer Seele verschwinden,

nichts soll sich euch mehr in den Weg stellen.

Sie sagten, es würde Schnee geben an Weihnachten.

Sie sagten, es würde Frieden sein auf Erden.

Hallelujah Noel, Himmel oder Höll',

Weihnachten -

wir bekommen, was wir verdienen.