Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Mit gerade mal 12 Jahren hat Greg Lake angefangen dieses Lied zu schreiben

Imago Foto: imago, United Archives

"Ich war in der Nähe meines Freundes und hatte eine kaputte alte Gitarre" sagt Lake auf seiner "Songs of Lifetime Tour". Die Gitarre, die er da hatte war kaputt und nur eine Saite. Mit einem Streichholz habe er dann die Melodie entdeckt. Da dachte er sich, vielleicht sollte ich mir eine Gitarre zu Weihnachten wünschen. Seine Mutter wollte ihm aber erst keine kaufen, da Greg Lakes Familie sehr arm war. Als dann Weihnachten war, hat Gerg aber doch eine Gitarre geschenkt bekommen und so konnte seine Karriere beginnen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Er besaß weiße Pferde

und hatte bei den Frauen Erfolg.

In Satin gekleidet

standen sie alle vor seiner Tür Schlange.

Oh, was für ein glücklicher Mann er doch war.

Weiße Spitze und Federn

sie machten sein Bett.

Die Matratze, auf die er gelegt wurde,

war vergoldet.

Oh, was für ein glücklicher Mann er doch war.

Er zog in den Krieg

für König und Vaterland

und die Leute sangen

von seinem Ruhm und seiner Ehre.

Oh, was für ein glücklicher Mann er doch war.

Eine Kugel hatte ihn gefunden

und sein Blut strömte, als er schrie.

Kein Geld konnte ihn retten,

so legte er sich hin und starb.

Oh, was für ein glücklicher Mann er doch war.

Was für ein glücklicher Mann er war.