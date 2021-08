Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Sony BMG - Danny Clinch

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich halte dich in meinen Armen, und die Band spielt.

Was hast du da eben geflüstert, Schatz, als du dich kurz weggedreht hast?

Gestern Abend habe ich dich draußen am Stadtrand gesehen.

Ich möchte deine Gedanken lesen, damit ich weiß, was ich von der neuen Situation zu halten habe.

Sag mir, was ich sehe, wenn ich in deine Augen schaue:

Bist du das – oder ist es nur eine perfekte Maske?

Ich habe gehört, dass jemand von unten im Garten deinen Namen gerufen hat.

Ich habe gesehen, dass du irgendetwas ganz verschämt unter deinem Kopfkissen versteckt hast.

Ich hab ja alles versucht, Schatz, aber ich kapier einfach nicht, was eine Frau wie du mit mir anstellt.

Sag mir – bist das wirklich du, oder ist es nur eine perfekte Maske?

Schau mal, Schatz, ich strampele mich ab, um alles richtig zu machen.

Aber wenn das Licht ausgeht, geht auch der Rest den Bach runter.

Ich bin ein einsamer Pilger, der einigermaßen wohlversorgt die Welt durchwandert.

Ich will wissen, ob ich dir nicht traue –

Dass ich mir selbst nicht traue, weiß ich verdammt gut!

Du spielst die liebende Ehefrau, ich den treuen Gatten.

Aber lies mir bloß nicht zu genau aus der Hand!

Wir standen vor dem Altar, die Zigeunerin prophezeite uns eine große Zukunft.

Aber kurz vor Morgengrauen stellen wir fest, dass die Zigeunerin wohl gelogen hat.

Wenn du mich also ansiehst, Schatz – schau lieber zweimal hin, und zwar ganz genau:

Bin ich das – oder ist es nur eine perfekte Maske?

Heute Nacht bleibt unser Bett kalt.

Ich bin verloren in unserer Liebes-Finsternis.

Gnade Gott dem Mann, der an dem zweifelt, dessen er sich doch sicher ist...