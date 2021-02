Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Der Mann mit dem breiten Grinsen, einer Trompete und kratziger Stimme

Imago Foto: imago, Everett Collection

Luis Armstrong. Der Mann der den Jazz salonfähig gemacht hat. "What a wonderful World" hat aber nichts mit Jazz zu tun. Es ist eher ein verträumtes Lied über die Schönheit der Natur und des kleinen Glücks. Ganz so viel Glück hatte Luis Armstrong aber nicht mit diesem Song. Anfangs zumindest. Er wollte das Lied unbedingt auf Platte bringen und so verzichtete er auf seine Gage, um die Musiker gut zu bezahlen. Recht sollte er behalten. "What a wonderful Word" wurde ein Hit. Und bis heute gilt er zu einen der größten Hits aller Zeiten.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich sehe grüne Bäume, rote Rosen – sie blühen für dich und mich.

Und ich denke so bei mir: was für eine wunderbare Welt!

Ich sehe den blauen Himmel, weiße Wolken,

den vom Licht verwöhnten Tag und das ehrwürdige Dunkel der Nacht –

und ich denke mir: was für eine wunderbare Welt!

Die Farben des Regenbogens, die sich an Himmel so hübsch ausmachen, spiegeln sich in den Gesichtern der Menschen wider, die ihn sehen.

Ich sehe Freunde, die sich mit "Na, wie geht's?" begrüßen –

was sie eigentlich meinen ist: "Ich liebe dich!"

Ich höre kleine Babys schreien, sehe, wie sie aufwachsen –

sie werden eines Tages mehr lernen, als ich je gewusst habe.

Und dann denke ich mir: was für eine wunderbare Welt!