Ein Junge mit einem Talent für die Gitarre

"Dieser keine farbige Junge kann spielen". Das waren die ursprünglichen Zeilen für "Johnny B Goode". Doch so konnte Chuck Berry sie nicht lassen. Ihm war klar, dass er sie ändern musste, wenn er wollte, dass das Lied auch im Radio gespielt wird. Er wollte auch nicht seine weißen Hörer verprellen und so wurde aus den Zeilen "Dieser kleine Landjunge konnte spielen". Mit dem landjungen konnten sich seine weißen Fans besser identifizieren.

Chuck Berry picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Im tiefsten Louisiana, in der Nähe von New Orleans,

ein Stück weit in den Wäldern unter den immergrünen Baumriesen,

stand eine Blockhütte aus Holz und Lehm,

wo ein Junge namens Johnny B. Goode wohnte.

Er lernte nie richtig lesen und schreiben,

aber Gitarre spielen war für ihn so leicht

wie auf die Klingel zu drücken - und genauso klang es auch!

Auf geht's, Johnny, sei ein guter Junge und leg los, Johnny B. Goode!

Er transportierte seine Gitarre in einem alten Kartoffelsack

und setzte sich bei den Eisenbahngleisen in den Schatten.

Dort beobachteten ihn die Eisenbahner,

wie er zum Rhythmus des vorbeifahrenden Zuges klimperte.

Und die Leute, die vorbeikamen, blieben für gewöhnlich stehen

und sagten: "Mannomann, was kann der kleine Kerl spielen!"

Auf geht's, Johnny, sei ein guter Junge und leg los, Johnny B. Goode!

Seine Mutter sagte zu ihm: "Eines Tages bist du erwachsen und der Leader einer berühmten Band! Viele Leute kommen dann von weit her, um dich abends spielen zu hören. Vielleicht erscheint dann dein Name auf einer Leuchtreklame: Heute Abend tritt Johnny B. Goode auf!"

Auf geht's, Johnny, sei ein guter Junge und leg los, Johnny B. Goode!