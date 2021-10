Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Es ist ein Liebeslied für Suffolk und ich glaube das hat noch nie jemand gemacht"

Auch ein besonderes Konzerterlebnis: Ed Sheeran am Hockenheimring im Juni 2019. SWR1-Hörerin Nicole Bodinka hat dieses Foto gemacht. Auch SWR1-Hörerin Stephanie Klenk war bei diesem Konzert dabei. Nicole Bodinka

Tatsächlich ein Liebeslied über die kleine Marktstadt in Framlingham gab es vor Ed Sheerans "Castle On The Hill" noch nicht. Ein Song voller Erinnerungen an Ed Sheerans Heimat und seiner schönen Teenagerjahre. Wenn Ed Sheeran übrigens ein Song schreibt, schreibt er den nicht wirklich, sondern singt einfach drauf los. Er sitzt nicht stundenlang vor einem Notizzettel und schreibt seine Gedanken auf, er stellt sich einfach vor ein Mikrofon und singt das was ihm gerade durch den Kopf geht.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Mit sechs Jahren habe ich mir das Bein gebrochen

als ich meinem Bruder und seinen Freunden davonlaufen wollte.

Wie süßliches Parfüm schmeckte das Gras am Berg,

als ich mich darüber hinweg rollte.

Damals war ich jünger.

Bring' mich dorthin zurück, wo ich mein Herz fand

und wo es auch brach, wo ich Freunde hatte

und sie im Laufe der Jahre verlor.

Wie lange habe ich diese wogenden Felder nicht mehr gesehen.

Ich weiß, ich bin jetzt erwachsen geworden.

Aber ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen.

Ich bin unterwegs, fahre mit 90 diese Landstraßen 'runter

und singe bei "Tiny Dancer" mit.

Ich vermisse dieses echte Gefühl, nur du kriegst das bei mir hin,

den Moment, als wir den Sonnenuntergang über dem Schloss auf dem Hügel beobachteten.

Ich war 15, wir rauchten selbstgedrehte Zigaretten

und rannten durch abgelegene Felder der Polizei davon.

Mit Freunden betrank ich mich und mein erster Kuss an einem Freitagabend,

schätze, der war wohl nicht so gekonnt…

Damals war ich jünger.

Versetze mich zurück in die Zeit, als wir Wochenendjobs hatten,

etwas Geld in der Tasche hatten und dann billigen Fusel pur runtergeschluckt haben.

Meine Freunde und ich haben uns schon so lange nicht übergeben müssen.

Ganz schön erwachsen sind wir geworden. Ich will einfach nur nach Hause.

Ein Freund ging Kleider verkaufen, ein anderer arbeitet unten an der Küste,

einer hatte zwei Kinder und lebt jetzt aber allein,

der Bruder eines anderen starb an einer Überdosis,

wieder einer ist schon das zweite Mal verheiratet

und einer schlägt sich gerade so durch.

Aber mit all diesen Leuten bin ich groß geworden.

Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen.

Ich bin unterwegs. Diese alten Landstraßen kenne ich noch aus einer Zeit, als wir noch keine Antworten hatten.