Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Bei einigen Radiosendern war "All You Zombies" ein verbotener Titel

1983 haben "The Hooters" den Song "All You Zombies" auf ihrem Independent-Album veröffentlicht. Sie sagten, es sei von ihnen nicht beabsichtigt gewesen irgendeine Agenda zu starten. Rob Hyman sagt, dass die Spiritualität nicht vorsätzlich war und dass doch jeder eine spirituelle Person ist, an was auch immer er glaubt oder nicht. "All You Zombies" wurde in einer Nacht geschrieben. Hyman sagt, wir nennen ihn auch gerne den 10-Minuten -Song. Klar war der Song nicht in 10 Minuten geschrieben. Aber in ein paar Stunden war der Song fertig.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Der heilige Moses ging zum Pharao, um ihm den Kopf zurechtzurücken.

Er schaute ihm fest in die Augen und sagte: "Lass mein Volk ziehen!"

Dann stieg Moses stieg auf den Berg, um die Zehn Gebote zu empfangen.

Aber weil sie unten um das Goldene Kalb tanzten, zerschmetterte er die Gesetzestafeln.

Verhüllt eure Gesichter, ihr Penner!

Ja, ihr da auf der Straße seid gemeint, und all ihr sogenannten Höhergestellten!

Die Brocken fallen direkt auf euch!

Keiner sprach mit Noah, als er ganz allein seine Arche zimmerte - stattdessen lachten ihn alle aus.

Nur Noah sah kommen, dass es vierzig Tage und vierzig Nächte lang regnen würde.

Er nahm seine Söhne und Töchter mit - von ihnen stammen die Israeliten ab.

All ihr lebenden Toten, ihr sogenannten einfachen und höhergestellten Leute - der Regen fällt genau auf euch!

Vater im Himmel, was ist nur los?

Wohin sind deine Kinder verschwunden?

Sie sitzen im Dunkeln und leben allein vor sich hin.

Du brauchst dich gar nicht mehr vor ihnen verbergen.

Ja, versteckt euch nur, ihr Zombies, ihr Leute auf der Straße und in den Chefetagen - alles prasselt auf euch nieder, auf euch!