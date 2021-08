Michael Jackson Bad

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Michael Jackson mit seinen zierlich-filigranen, chirurgisch geformten Gesichtszügen sieht aus wie ein wunderschönes lateinamerikanisches Mädchen, das in einem Outfit von Mad Max II gefangen ist"

Michael Jackson 1981 beim Videodreh zu Billie Jean imago -

So beschreibt Musikkritiker Barney Hoskyns Michael Jacksons "Bad". Der Song "We are the world" wurde eigentlich als Duett mit Prince konzipiert. Prince sagte aber, dass der Song auch ohne ihn ein Hit werden würde und sagte das Projekt ab. Und Prince hatte recht. Das "Bad Album" verkaufte sich 25 Millionen Mal und ist das einzige Album das fünf Nummer 1 Singleauskopplungen hervorgebracht hat.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich krieg' dich am Arsch, verlass' dich drauf!

Komm', zeig dein Gesicht im Hellen - ich sag' dir, wie ich drauf bin, und das wird dich mächtig erschüttern.

Lass' deine Knarre stecken, wir regeln das so - auf geht's!

Wegen mir kannst du behaupten, ich hätte angefangen.

Ich zähle jetzt bis drei: zeig' mir, was du drauf hast, oder verpiss dich!

Ich warne dich: pass auf, was du sagst - und deine Tricks kenne ich schon lange.

Es heißt, der Himmel ist die Grenze, und für mich stimmt das auch.

Das war bisher noch gar nichts, Freundchen, wart' mal, bis ich den Koffer aufmache...

Denn ich bin ein ganz böser Bursche, ein ganz schlimmer Finger, ein ganz wilder Hund -

und das soll die ganze Welt wissen und bezeugen: hier und jetzt!

Nach allem, was man so hört, bist du 'ne ganz linke Bazille.

Aber ich werde dich ruckzuck aus dem Verkehr ziehen.

Ich weiß, was ich von deinem verlogenen Blick zu halten habe.

Hör mir gut zu: lass dich bloß auf keinen Kampf ein!

'Ne große Klappe und nix dahinter: du bist kein richtiger Mann!

Du wirfst mit Steinen, damit du deine Fäuste nicht gebrauchen musst.

Aber wart's ab, bis ich mit dir fertig bin - denn ich bin durch und durch "bad"...

Wir können die Welt verändern - aber morgen würde mir besser passen.

Apropos "passen": wenn dir nicht passt, was ich sage - warum haust du mir nicht einfach eine rein?

Soll ich's dir sagen? Weil du weißt, dass ich ein ganz böser Bursche bin, ein ganz schlimmer Finger, ein ganz wilder Hund!