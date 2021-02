Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



In einem Traum erschien Paul McCartney seine bereits vor 10 Jahren verstorbene Mutter

Die Beatles EMI Music Germany

Aber es war kein Albtraum. Sie sprach zu ihm weise Worte und beruhigte ihn. Am nächsten Tag erzählte er James Corden davon wie seine Mutter zu ihm sagte "Es wird alles gut, lass es einfach sein". Und so entstand dann der Song "Let it Be". John Lennon hasste dieses Lied. Vermutlich wegen dem offensichtlichen christlichen Unterton der bei dem Song so mitschwebte. Und so veranlasste er, dass "Maggie Mae", ein Lied über eine Prostituierte, auf dem Album folgte.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wenn die Zeiten schwer für mich sind und voller Probleme

kommt Mutter Maria zu mir

Und spricht Worte voller Weisheit

Lass es sein.

Und in meiner düsteren Stunde

steht sie ganz dicht vor mir

Und spricht Worte voller Weisheit

Lass es ein. (Wdh.)

Flüstre Worte voller Weisheit

Lass es sein.

Und wenn überall auf der Welt

die Menschen, die ein gebrochenes Herz haben, sich einigen

dann wird es eine Antwort geben

Lass es sein.

Denn obwohl sie vielleicht voneinander getrennt sind

ist es immer noch gut möglich, dass sie einsehen

dass es eine Antwort geben wird.

Lass es sein (Wdh.)

Ja, es wird eine Antwort geben.

Lass es ein (Wdh.)

Flüstre Worte voller Weisheit

Lass es sein (Wdh.)

(...)

Und wenn die Nacht auch voller Wolken ist

Scheint doch ein Licht auf mich.

Schein mir bis zum Morgen

Lass es sein.

Ich wache auf und höre den Klang von Musik; Mutter Maria kommt zu mir

Und spricht Worte voller Weisheit.

Lass es sein (Wdh.)

Es wird eine Antwort geben.

Lass es sein (Wdh.)

Flüstre Worte voller Weisheit

Lass es sein.