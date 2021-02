Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Einer der meist gecoverten Songs in der Pop-Musikgeschichte

Zu verdanken haben wir den, Paul McCartney. Zum ersten Mal in der Beatles-Geschichte schrieb McCartney das Lied allein und spielte es auch als einziges Bandmitglied ein. George Martin der Produzent wollte dann noch ein Streichquartett hinzufügen. Das gefiel Paul McCartney aber gar nicht. Er sagte: "Oh nein, George. Wir sind doch eine rock 'n' roll Band und ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Gestern, so schien es

Da war mein Kummer noch unendlich weit entfernt

Und heute sieht es so aus, als würde er mir bleiben.

Oh ja, ich glaub an gestern



Plötzlich bin ich nicht einmal mehr die Hälfte von dem,

was ich einmal war

Ein Schatten hat sich auf mich gelegt

Ach, Gestern, das kam so plötzlich

Warum sie mich verlassen musste - ich weiß es nicht

Sie wollte es nicht sagen

Ich habe etwas Falsches gesagt

Und jetzt sehne ich nach Tagen wie gestern



Gestern war die Liebe noch ein leichtes Spiel

Heute würde ich mich gerne verkriechen

Oh ja, ich glaube an gestern

Warum sie ging - ich weiß es nicht

sie ging ohne ein Wort

Ich habe wohl was Falsches gesagt

Wie fehlen mir diese Tage wie gestern

Gestern war die Liebe noch so einfach

Und jetzt würde ich mich am liebsten verstecken

Oh ich glaub an das Gestern

Mm mm mm mm mm mm