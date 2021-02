Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein Foto mit dem Titel "Mountain Madonna"

Pressestelle EMI -

Das war es was Paul McCartney als Inspiration für den Song "Lady Madonna" hatte. Auf dem National Geographic Bild: eine stillende Frau. Der Song soll eine Hommage an alle Frauen sein. Vor allem ihr stolzer Blick faszinierte McCartney und brachte sie gleich mit einer Art Madonna in Verbindung. Bis 2015 war "Lady Madonna" der einzige Titel in den Hot 100 Hits mit dem Titel Madonna, dann kamen Madonnas "Bitch I'm Madonna" und Robbie Williams "She's Madonna" hinzu.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Lady Madonna, die Kinder um Dich herum

Wie schaffst Du das nur, dass alles irgendwie hinhaut



Wer besorgt das Geld, wenn die Miete fällig wird?

Hast Du gedacht, dass es vom Himmel fällt



Freitag Nacht: Es kommt niemand, kein Koffer

Sonntag Morgen: Du führst dich auf wie eine Nonne

Das Montags-Kind hat gelernt, die Schnürsenkel zu binden

Sieh nur, wie sie herumrennen



Lady Madonna, ein Baby an deiner Brust

Wie schaffst Du es bloß, die anderen durch zu füttern?

Sieh nur, wie sie herumspringen



Lady Madonna, Du liegst auf deinem Bett

und lauscht der Musik in Deinem Kopf.



Dienstag Nachmittag: Der will einfach nicht enden

Mittwoch Morgen: Die Zeitung wurde nicht geliefert

Donnerstag Nacht: Deine Socken müssten gestopft werden

Sieh nur, wie die Kleinen herumlaufen



Lady Madonna, mit dem Stall voller Kinder

Wie machst Du das bloß klarzukommen.