Mit diesem Song blickt Paul McCartney in die Zukunft

Pressestelle EMI -

Er fragt sich, wird er wohl noch mit seiner Frau Heather Mills zusammen sein, wenn er 64 Jahre alt ist? Die Antwort haben wir seit 2008: NEIN. Er trennte sich nämlich zwei Jahre zuvor von seiner Frau.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wenn ich älter werde und mir die Haare ausfallen

In vielen, vielen Jahren

Schickst Du mir dann immer noch einen Gruß zum Valentinstag,

Geburtstagsgrüße, eine Flasche Wein?

Wenn ich mich nachts bis viertel vor Drei herumtreibe

Würdest Du mich dann immer noch aussperren?

Wirst Du mich dann immer noch brauchen, für mein Essen sorgen

Wenn ich 64 bin?

Du wärst dann auch älter

Aber wenn Du willst, sag es ruhig,

Dann bleibe ich bei Dir.

Ich würde mich nützlich machen,

die durchgebrannten Sicherungen deiner Lampen austauschen

Du kannst ja am Kamin einen Pullover stricken

Sonntag morgens eine Spritztour machen,

dich um den Garten kümmern, Unkraut jäten

was will man mehr?

Wirst Du mich noch brauchen, für mich sorgen

wenn ich 64 bin?

Wenn es nicht zu teuer ist mieten wir uns den Sommer über ein Häuschen auf der Isle of Wight,

das Geld dafür kratzen wir schon irgendwie zusammen

und auf deinem Schoß sitzen deine Enkelkinder Vera, Chuck und Dave.

Schick mir eine Postkarte, ein paar Zeilen drauf

Über deine Ansichten

Sag klipp und klar, was Du davon hältst

Auf "Liebe Grüße" und so kann ich verzichten

Gib mir eine Antwort, wie ein Formblatt

Und wir gehören immer zusammen.

Aber wirst Du mich dann noch brauchen, für mich sorgen

Wenn ich 64 bin?