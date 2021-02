per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ich werde auf den Krieg antworten. Wir konnten es nicht ignorieren. Ich wollte unbedingt, dass die Beatles etwas zum Krieg sagen.

Das sagt John Lennon zu "Revolution". Die Entscheidung darüber zu schreiben kam ihm in Indien. Dort waren die Beatles in einem Meditationscamp der Maharishi. Lennon lag dieser Song wirklich am Herzen. Er wollte unbedingt, dass er auf die "A"-Seite der Single kommt und nicht "Hey Jude". Er wollte damit eine Revolution des Geistes anregen keines Falls eine physische Revolution.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Du sagst Du willst 'ne Revolution

Na, weißt Du

Wir wollen doch alle die Welt verändern.

Du erklärst mir, das sei der natürliche Gang der Dinge.

Na, weißt Du,

Wir wollen doch alle die Welt verändern.

Aber wenn du von Zerstörung sprichst,

Weißt Du denn nicht, dass Du dann auf mich nicht zu zählen brauchst?

Weißt Du denn nicht, dass schon alles irgendwie gut wird ?

Alles wird gut. Alles wird gut.



Du sagst Du hast 'ne echt gute Lösung.

Na, weißt Du.

So 'nen Plan würden wir doch alle gern mal sehen.

Du forderst mich auf, dass ich meinen Beitrag dazu leiste.

Na, weißt Du

Wir tun doch, was wir können.

Aber wenn du Geld willst für Leute, die nur Hass im Kopf haben

Dann muss ich Dir leider sagen: Bruder, da kannst du lange warten.

Weißt Du denn nicht, dass schon alles irgendwie gut wird ?

Alles wird gut. Alles wird gut.



Du sagst, Du willst die Verfassung ändern.

Na, weißt Du,

Wir alle würden Dir gerne mal den Kopf zurechtrücken.

Du erklärst mir, es geht ums Grundsätzliche;

Na, weißt Du

Schau lieber, dass Du Deinen Verstand frei machst.

Wenn Du aber losziehst und Bilder hochhältst vom Vorsitzenden Mao

Dann hast Du damit eh bei niemand Erfolg.

Weißt Du denn nicht, dass schon alles irgendwie gut wird ?

Alles wird gut. Alles wird gut.